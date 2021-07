Nettuno, approvate le nuove tariffe del servizio idrico

Nettuno – In riferimento all’ultima conferenza dei Sindaci dell’Ato4 in cui sono state approvate le tariffe per il servizio idrico l’Amministrazione di Nettuno condivide la presentazione dei dati a cura dell’Egato4.

“Non si tratta di aumenti delle tariffe come erroneamente emerso in questi giorni – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – il comune di Nettuno non era presente alla conferenza che, comunque, ha proceduto con una delibera in attuazione della deliberazione Arera n.580/2019, approvando le tariffe per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), e il nuovo Piano Tariffario per i restanti periodi di gestione fino al 2032.

Come illustrato dalla relazione dell’Egato4 – prosegue il sindaco Coppola – con il nuovo metodo tariffario MTI-3 per il periodo dal 2020 in poi avremmo dovuto avere rispetto alle tariffe approvate dalla Conferenza dei Sindaci con MTI-2 un abbassamento costante delle tariffe per ogni anno futuro di gestione pari a -5% circa.

Questo forte abbassamento pero’ non si è potuto avere con le nuove tariffe MTI-3 perché la Regione Lazio con il protocollo di intesa per le isole pontine, nelle more della realizzazione del dissalatore di Ponza prevista per l’anno 2019, si era impegnata a finanziare il costo del trasporto di acqua a mezzo navi cisterna per Ponza (circa 5,2 Mln di euro a fondo perduto) fino all’anno 2019.

Dato atto che il dissalatore di Ponza non è stato ancora realizzato la tariffa si è dovuta far carico integralmente del trasporto di acqua a mezzo navi cisterna per Ponza che incide quindi per circa il 5% in aumento sulle tariffe. Il Costo del trasporto di acqua ha quindi compensato l’abbassamento delle tariffe che si sarebbe avuto con il metodo MTI-3 approvato con l’ultima Conferenza dei Sindaci per questo motivo per gli anni 2020-2023 le tariffe sono rimaste invariate e non hanno subito un abbassamento, prevedendo una sensibile riduzione delle tariffe nel periodo 2024-2032”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno