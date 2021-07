Ostia, multano i parcheggiatori abusivi e… “bastonano” gli automobilisti

Ostia – Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato per il contrasto alla illecita professione di parcheggiatore abusivo. Durante lo svolgimento di un servizio mirato, gli Agenti del X Distretto diretto da Antonino Mendolia hanno sanzionato amministrativamente 6 persone colte sul fatto.

Alcuni loro aiutanti sono riusciti in tempo a sfuggire ai serrati controlli scappando all’interno della spiaggia pubblica nella zona cosiddetta dei “cancelli” sulla via Litoranea tra piazzale Colombo e il X Cancello.

Nella circostanza, inoltre, con la collaborazione del personale della Polizia di Roma Capitale, state elevate anche 40 violazioni al codice della strada per divieto di sosta di autovettura precedentemente “autorizzate” dal benestare degli stessi parcheggiatori abusivi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

