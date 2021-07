Sorvegliato speciale “fugge” di casa per andare a Ostia: arrestato

Ostia – Si stringe ulteriormente la morsa dei controlli attuata dai Carabinieri di Ostia che implementano i servizi di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio di competenza: nelle ultime 24 ore sono state arrestate 2 persone ed 1 è stata denunciata.

I Carabinieri, impegnati in uno dei numerosi servizi di controllo del territorio, hanno fermato in strada un 22enne romano e incensurato che a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di molteplici dosi di hashish. Il giovane è stato immediatamente denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e la droga è stata sequestrata

Nella notte di ieri i Carabinieri di Ostia hanno arrestato un 44enne con precedenti penali, il quale sebbene sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma, all’esito di un controllo nell’abitazione non era stato trovato; le immediate ricerche hanno consentito di rintracciarlo e ricondurlo all’abitazione dove si era allontanato senza alcuna giustificazione, in violazione delle prescrizioni impostegli dal giudice. L’uomo è stato quindi arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Roma.

Un altro arresto è stato operato dai Carabinieri nei confronti di un commerciante 51enne, in ottemperanza al decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa alla detenzione domiciliare. L’uomo è stato accompagnato presso il carcere romano di Regina Coeli dove dovrà scontare una pena residua di anni 1 per lesioni personali.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

