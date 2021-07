Tennis, Berrettini conquista i quarti di finale a Wimbledon

Londra – Determinato e convinto di poter arrivare fino in fondo. Berrettini vince gli ottavi di finale a Wimbledon e prosegue il cammino verso la gloria. E’ tra i migliori otto del torneo l’azzurro, giocando il miglior match di questa edizione 2021 sui in campi in erba dell’All England Club.

Diventa il quinto italiano nella storia a farlo, dopo Morpurgo, Pietrangeli, Panatta e Sanguinetti. Ora c’è il suo nome a brillare e giocherà i quarti di finale a Londra. Una città che ritorna nel mondo sportivo in questi giorni. Dal calcio al tennis sembra piccolo il pass da fare in una Inghilterra impegnata ad organizzare eventi sportivi internazionali.

Matteo ha vinto per 6-4 6-3 6-1 con il bielorusso Ilya Ivashka, numero 79 nell’Atp. Il numero 9 italiano nel circuito mondiale continua a sognare.

