Vaccino anti-Covid, nel Lazio riaprono le prenotazioni per la prima dose

Roma – “Sono disponibili 28mila dosi di cui 14000 Pfizer, 3500 Moderna e 10700 J&J per le prime prenotazioni di chi ancora non ha iniziato il percorso vaccinale. In particolare, su Roma città, sono disponibili 12mila dosi, il resto nelle province. La disponibilità di Astrazeneca è garantita per la copertura delle seconde somministrazioni”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

(Il Faro online) Foto Facebook Salute Lazio