Ardea, certificati anagrafici scaricabili direttamente da casa

Ardea – L’Amministrazione ricorda che dal mese di Maggio è possibile scaricare i certificati anagrafici direttamente da casa, senza necessità di recarsi presso gli uffici del comune di Ardea.

“Il nuovo sistema Smart Anpr – spiega l’assessore Possidoni – essendo collegato con l’anagrafe nazionale, permette a tutti i cittadini di poter ottenere certificati anagrafici per sé o per terzi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, evitando attese agli sportelli di via Salvo D’Acquisto, accedendo tramite Spid o Cie.

Scaricarsi da soli i certificati ha un doppio vantaggio: innanzitutto l’assenza dei diritti di segreteria nei certificati online, la riduzione degli assembramenti negli uffici e la possibilità per gli ufficiali d’anagrafe di potersi dedicare maggiormente al rilascio delle carte di identità e all’espletamento dei cambi di residenza. In caso di anomalie segnalate dal sito, potete mandare una mail a segnalazioni@smartanpr.it, descrivendo la problematica.

Vi ricordiamo che per il momento ancora non è possibile scaricare da Smart Anpr, i certificati storici che possono essere richiesti direttamente al comune di Ardea, inviando una mail a uff.protocollo@comune.ardea.rm.it

Potete usufruire del servizio collegandovi al sito web https://smartanpr.servizilocalispa.it/portal oppure scaricando la app “Smart ANPR” su cellulare direttamente da App Store o Google Play”

