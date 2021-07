Centri anziani a Fiumicino: riunione operativa in vista della riapertura di settembre

Fiumicino – “Ho incontrato stamattina con il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e l’assessore ai Servizi sociali Alessandra Colonna i presidenti di tutti i centri anziani del nostro territorio. Una riunione operativa in vista delle prossime riaperture di settembre: sono stati programmati nell’immediato interventi di sanificazione dei locali, pulizia degli spazi esterni ed interni e interventi per affrontare le problematiche principali a livello strutturale. Stiamo anche cercando di organizzare per i mesi estivi delle gite per gli iscritti dei centri.”. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Durante l’incontro – ha aggiunto l’assessora Colonna – si è posta l’attenzione anche all’accessibilità per i disabili nelle diverse strutture. A breve, entro metà luglio, sarà attivata anche una formazione per i responsabili dei vari centri in vista delle modifiche normative a livello nazionale e regionale sull’intero terzo settore, che riguardano anche la nuova rendicontazione”.

