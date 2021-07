Codacons, Chiara Colosimo premiata come “Amico del consumatore 2020/2021”

Regione Lazio – Il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo ha ricevuto il premio “Amico del consumatore 2020/2021”, riconoscimento che ogni anno il Codacons assegna ad aziende e soggetti che si sono distinti per l’impegno a difesa dei cittadini e la tutela dell’ambiente e della collettività.

Il premio è stato assegnato per la dedizione e il costante impegno mostrato come consigliere regionale per ridare dignità alla politica denunciando le continue malefatte delle istituzioni pubbliche, dalla vicenda mascherine al caso concorsopoli. Il Codacons ricorda ad esempio la denuncia della Colosimo relativa alle mancate risposte della Regione Lazio in tema di forniture di mascherine, quella sulle anomalie del concorso indetto dalla Asl di Latina, e i tanti interventi del consigliere contro i sistemi clientelari che danneggiano istituzioni ed enti pubblici arrecando un danno diretto ai cittadini.

Attività in favore della trasparenza e a tutela degli utenti che è valsa a Chiara Colosimo il premio “Amico del consumatore”. La premiazione è avvenuta presso l’Auditorium Parco della Musica – Sala teatro G. Borgna

“Ringrazio il Codacons – ha detto la Colosimo – per il prestigioso riconoscimento. Sono particolarmente orgogliosa che mi venga assegnato per l’impegno a difesa dei cittadini e della comunità che da sempre considero i punti cardini della mia attività politica.

Non reputo, però, questo premio un punto d’arrivo ma piuttosto un importante stimolo per continuare a portare avanti le mie battaglie con più ostinata determinazione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio