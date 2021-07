Covid, anche quest’anno l’Australia annulla il Gran Premio di Formula 1 e della MotoGp

Melbourne – Le autorità australiane hanno deciso di annullare, per il secondo anno consecutivo causa Covid-19, il Gran Premio di Formula 1 e della MotoGp. Lo ha deciso il governo di Victoria in Australia. “E’ molto deludente che questi eventi tanto amati non possano continuare, ma questa è la realtà della pandemia. Finché non avremo tassi di vaccinazione molto più alti non possiamo tornare vivere normalità certe situazioni”, ha detto il ministro dello Sport del Victoria Martin Pakula nell’annunciare la cancellazione.

Il premier dello stato di Victoria Daniel Andrews ha confermato la cancellazione degli eventi affermando che la loro organizzazione è “molto impegnativa” dato il basso tasso di vaccinazione australiano e le restrizioni ai viaggi internazionali.

”Sebbene siamo delusi dall’impossibilità di correre in Australia in questa stagione, siamo fiduciosi di poter offrire altre 23 gare nel 2021 e abbiamo una serie di opzioni da portare avanti per sostituire il Gran Premio d’Australia. Lavoreremo su tali opzioni nelle prossime settimane e forniremo ulteriori aggiornamenti una volta che completeremo le discussioni”, si legge in una nota diffusa dagli organizzatori della Formula 1.

La gara, che di solito è l’apertura della stagione, era stata inizialmente rinviata dal 21 marzo al 21 novembre a causa della pandemia. Il calendario delle gare 2021 è destinato a essere la stagione programmata più lunga nella storia di questo sport. (fonte Adnkronos)