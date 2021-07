Fiumicino – Alle luci dell’alba di oggi, 6 luglio 2021, e precisamente alle 4 la sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato in via Debeli a Fiumicino, la squadra di Ostia, la 13/A, e una botte, la AB/7, per un incendio autovetture nel parcheggio di una carrozzeria.

Fiamme alte e persistenti quelle che si sono trovate di fronte i pompieri. Ma anche una fitta colonna di fumo che ha invaso l’area circostante.

Foto 2 di 2



E’ stato notevole l’impegno richiesto per avere ragione di quel fuoco. Un lavoro impegnativo per i soccorritori le cui attività sono andate avanti per ore prima di riuscire a sedare il rogo e mettere in sicurezza la zona.

Nonostante, per fortuna, nessuna persona sia risultata coinvolta dal vasto incendio, quest’ultimo ha interessato un gran numero di auto. Ben 12 automobili sono andate completamente distrutte dalle fiamme, mentre altre 3 vetture e una moto sono risultate danneggiate, tutti mezzi che si trovavano in sosta nel parcheggio esterno all’officina.

Ingenti i danni per il titolare della carrozzeria. Mentre adesso gli investigatori sono chiamati a stabilire la natura dell’incendio e, seppure ancora non si hanno notizie in merito, non si esclude che dietro il terribile rogo ci sia la mano dell’uomo.

