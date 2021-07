Ostia – E’ una situazione che sta creando malumori quella segnalata da una lettrice alla redazione de ilfaroonline.it: la chiusura di tutte e due le fontanelle pubbliche ai Parchi della Colombo, in località Infernetto.

“Ai Parchi della Colombo – scrive la residente – ci sono bambini che giocano, ragazzi che fanno sport, anziani che passeggiano insieme ai propri cagnolini: è un luogo molto frequentato, vissuto dagli abitanti della zona, eppure manca un servizio essenziale, quello dell’acqua potabile.

E questo non è certo per la mancanza di fontanelle pubbliche: infatti in zona ce ne sono ben due, una all’interno del parco, vicino alle altalene per i bambini, l’altra all’esterno, appena fuori dal parco, in via Maurice Ravel.

Il problema è che entrambe sono chiuse. Già questo è un grave disservizio, vi lascio immaginare quanto possa diventarlo d’estate con il caldo e le temperature che si alzano. Possibile che nessuno sia intervenuto per ripristinare l’acqua pubblica nella zona? E’ giusto che chi ha sete sia “costretto” ad andare a comprare l’acqua in bottiglia da un commerciante della zona?

Cosa aspetta il X Municipio a intervenire e ripristinare il funzionamento delle fontanelle?”.

