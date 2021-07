Mensa scolastica a Cerveteri: aperte le preiscrizioni

Cerveteri – Sono aperte le preiscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’annualità 2021 – 2022. Le modalità di preiscrizione sono esclusivamente in modalità online attraverso il portale (clicca qui). Per i vecchi iscritti, la conferma dell’iscrizione avverrà d’ufficio. Gli utenti riceveranno direttamente una e-mail di conferma.

I nuovi iscritti o coloro che effettuano un cambio di ciclo scolastico, passando dalla scuola dell’infanzia alla primaria, dovranno invece, procedere ad effettuare la registrazione sul portale munendosi di un indirizzo e-mail valido e accedendo con le credenziali che verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica. Invariate le tariffe.

Gli utenti con un solo figlio, pagheranno 50euro mensili, con due figli 90euro, con tre o più figli 120euro. Il pagamento può essere effettuato in una sola soluzione anticipata oppure rateizzato.

Per informazioni e assistenza è possibile contattare il numero 3346159978 oppure scrivere una e-mail a pubblica-istruzione@comune.cerveteri.rm.it o cerveteri@servizipa.online

“Come sempre in questo periodo dell’anno iniziano le preiscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto – dichiara Francesca Cennerilli, Vicesindaca del Comune di Cerveteri – per ogni informazione o necessità, il personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione rimane a completa disposizione dell’utenza”.

