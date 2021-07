Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da una forte ondulazione delle correnti su larga scala. L’aria fresca nord atlantica che sta affluendo sul settore europeo occidentale e nord occidentale porterà condizioni simil autunnali con piogge, temporali e clima molto fresco su Spagna, Francia e Regno Unito. Di contro sul Mediterraneo centrale e resto dell’Europa si staglierà un potente anticiclone di matrice sub tropicale le cui radici affonderanno fin nel deserto sub sahariano. L’Italia sarà per la gran parte immersa in questa matrice molto calda anticiclonica tanto che ci aspettiamo una nuova impennata termica con valori massimi di temperatura fino a 38-40°C e non solo al Sud ma localmente anche al Centro e sulla Valpadana, tuttavia il settore alpino e prealpino resterà esposto all’influenza della saccatura e vedrà lo sviluppo di temporali, anche intensi che in una seconda fare potranno interessare anche la Valpadana. Il tutto non subito ma a iniziare dalla giornata di martedì ma facciamo il punto esaminando più nel dettaglio la prima metà della settimana.

METEO MARTEDÌ 06 GIUGNO: l’anticiclone africano rimonta ulteriormente sulla Penisola portando sole prevalente e caldo in intensificazione quasi ovunque con la sola esclusione dei settori alpini e prealpini occidentali dove dal pomeriggio e per la sera è attesa la formazione di qualche temporale, anche forte sull’alto Piemonte e la Valle d’Aosta, più marginalmente l’alta Lombardia. Le temperature subiranno un generale aumento portandosi sopra le medie quasi ovunque. Nel dettaglio: Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino su tutte le regioni. Al pomeriggio locali temporali sulle Alpi occidentali, soleggiato altrove. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 35. Al Centro, bel tempo e caldo per l’intera giornata su tutte le regioni. Isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino. Temperature in ascesa, massime tra 32 e 36. Al Sud, sole protagonista su tutte le regioni; qualche innocua nube in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature stazionarie con massime comprese tra 31 e 36.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: l’alta pressione si rinforza, il tempo risulta stabile, ben soleggiato con cieli sereni per l’intera giornata. Aumenterà tuttavia il caldo, fino a essere intenso sulle zone interne, dove raggiungeremo punte fino a 35-36°C; valori intorno ai 30°C in prossimità delle coste. Venti deboli, in regime di brezza, locali rinforzi durante il pomeriggio lungo le coste. Mari poco mossi.

Commento del previsore Lazio

Atteso un nuovo rinforzo dell’alta pressione africana tra martedì e giovedì, che darà il via a una intensa ondata di calore, con temperature che si porteranno fino a 37-39°C sulle vallate interne; afa alle stelle nelle ore serali specie nei grandi centri urbanizzati. Locale instabilità in transito tra Toscana ed Emilia nella notte a cavallo tra 8 e 9 luglio. Come linea di tendenza per il lungo termine possibile break con calo termico e instabilità al Centronord tra 13 e 16 luglio.

Fonte: 3B Meteo