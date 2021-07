“Naufragio Mediterraneo”: il 15 luglio a Roma la presentazione del libro sul Mare Nostrum

Lo scaffale dei libri – Mediterraneo, come e perché abbiamo perso il Mare Nostrum? Un naufragio geopolitico che è il risultato di una serie di dinamiche che il Vecchio continente non è stato in grado né di comprendere né, tantomeno, di dominare. Quali? A spiegarlo, nel libro “Naufragio Mediterraneo”, sono Michela Mercuri, docente di Geopolitica del Medio Oriente all’Università Niccolò Cusano, e Paolo Quercia, docente di Studi Strategici all’Università di Perugia, che presentano il loro saggio (edito da Paesi Edizioni) il prossimo 15 luglio a Roma.

Dalle ore 19:00 – presso il Circolo Sottoufficiali Marina Militare in Via Tor di Quinto 111 – gli autori incontrano il pubblico per parlare di come l’Europa e l’Italia abbiano perso la loro centralità nel Mediterraneo: dalle distorsioni della lotta al terrorismo dopo l’11 settembre ai conflitti in Iraq e Libano, dalle primavere arabe ai conflitti in Siria e Libia, fino all’implosione dell’Africa Sub-sahariana e alla pressione migratoria incontrollata. Abbandonato a sé stesso il Mediterraneo è divenuto un mare globale attraversato da guerre per procura, in cui le crisi locali sono solo la spia di un processo di redistribuzione del potere. Durante l’evento, gratuito e aperto al pubblico (previa registrazione alla mail naufragiomediterraneo@gmail.com), sarà possibile osservare anche fotografie di relitti spiaggiati nel Mediterraneo e catturati dall’obiettivo di Stefano Benazzo, una serie di suggestivi scatti presenti anche nel libro.

Intervengono con gli autori l’On. Giorgio Mulé Sottosegretario di Stato Ministro della Difesa; C.A. Fabio Agostini Comandante IRINI Eunavformed; Paolo Di Giannantonio giornalista RAI; Emanuela Del Re rappresentante speciale UE per il Sahel; Ambasciatore Paolo Casardi Co-presidente Circolo di Studi Diplomatici; modera il giornalista Ettore Guastalla.

“Da tempo il Mediterraneo ha smesso di essere un punto di incontro e si è trasformato in una frontiera. Un mare in cui l’Italia cerca di barcamenarsi tra una crisi e l’altra. Inseguendo le emergenze senza mai riuscire a essere protagonista mettendo a rischio il proprio interesse nazionale”.

Il Faro Online – Clicca qui per leggere tutte le notizie dello Scaffale dei libri