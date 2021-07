Ostia, la transenna è aperta: uomo disabile cade nel cantiere di via Casana

Ostia – Il cantiere di via Casana, a Ostia, non è nuovo alle polemiche: da anni politici, cittadini e associazioni si battono perché venga chiuso il prima possibile (leggi qui).

Ma nella giornata di oggi, martedì 6 luglio, il cantiere è tornato nell’occhio del ciclone a causa di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi: a causa di uno sbarramento aperto, infatti, un uomo disabile è caduto nel cantiere, e ne è uscito solo grazie all’aiuto dei suoi amici e del padre.

A raccontare la vicenda è stata la mamma: “Mio figlio Piero – ha scritto su Facebook – è un ragazzo a cui piace uscire da casa da solo, nonostante la sua disabilità, ed io lo assecondo perché mi sembra giusto l’inserimento dei diversamente abili nel mondo esterno. Ma oggi è caduto in via Casana, mentre attraversava la strada, in un cantiere con uno sbarramento aperto”.

“Poteva farsi molto male – spiega -, c’era anche un fosso da scasso. È stato soccorso dai tanti amici che ha (che ringrazio con tutto il cuore), che hanno avvisato mio marito e che dopo poco è andato a recuperarlo”.

“Mi chiedo come mai il nostro quartiere sia tanto disastrato – scrive ancora -. Un continuo cantiere che, una volta terminato, ricomincia da capo! Buche ovunque, non solo nel X Municipio ma in tutta Roma, anche nei quartieri più ‘blasonati’! E i direttori dei lavori che dovrebbero controllare le sviste (come quella di oggi… apertura di una transenna) dove sono?”.

