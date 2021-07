Referendum per la riforma della Giustizia: a Fiumicino parte la raccolta firme

Fiumicino – “Il centrodestra e le liste civiche collegate di Fiumicino aderiscono alla campagna di sensibilizzazione dei cittadini per la firma dei referendum per la riforma della Giustizia e promuovono una giornata di raccolta per sabato 10 luglio”. Lo fa sapere, in una nota, Mario Baccini, coordinatore del centrodestra annunciando anche che “i punti di raccolta saranno diffusi sul tutto il territorio comunale per permettere la più ampia partecipazione dei cittadini”.

