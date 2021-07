Sabaudia, la Scuola del Corpo Forestale compie 59 anni

Sabaudia – Ieri, 5 luglio, la storica sede della Scuola del Corpo Forestale dello Stato, nel cuore della città, ha compiuto i suoi 59 anni di attività.

“Era infatti il 5 luglio 1962 quando con un decreto del ministro dell’agricoltura, fu istituita la Scuola Allievi Sottufficiali e Guardie forestali – distaccamento di Sabaudia – afferma Flavio Di Lascio, ex sindacalista del corpo forestale e presidente della locale associazione culturale Idee e Valori – L’istituto formativo e addestrativo, da gennaio 2017 passato all’Arma dei Carabinieri, in tutti questi anni, grazie al contributo dei suoi validi addetti, ha visto passare centinaia e centinaia di corsisti, uomini e donne, che formati ed addestrati alla tutela ambientale hanno poi continuato a svolgere il loro servizio per il Paese su tutto il territorio nazionale.

E’ giusto ricordare ed omaggiare la storia di questa gloriosa struttura, prosegue Di Lascio, che trovò ospitalità nella sede dell’ex Marina Militare già Opera nazionale Balilla poi ampliata dall’architetto Oriolo Frezzotti, la quale ha anche contribuito alla crescita del tessuto sociale ed economico della nostra città. Sabaudia è sempre stata per l’amministrazione forestale un centro di estrema rilevanza con le sue diverse articolazioni che ancora oggi, pur se con una veste diversa, operano per la tutela del territorio.

La certezza è che tutti i colleghi continueranno sempre e comunque a lavorare con quello “spirito forestale” fatto di abnegazione, professionalità, senso del dovere e solidarietà, che ancora oggi si respira nell’ampio cortile d’onore, conclude Di Lascio.”

