Un nuovo istituto polifunzionale ad Ardea: il progetto di Città Metropolitana

Ardea – Ad Ardea arriverà un nuovo istituto polifunzionale su di un lotto di proprietà di Città Metropolitana di Roma Capitale. A comunicarlo è stata la Vicesindaca di Roma Teresa Zotta, attraverso la sua pagina Facebook.

“Si prevede un intervento di 15 aule – scrive Zotta -, palestra e servizi connessi. Considerato il regime dei vincoli dell’area e la natura del sito, il concept del progetto in elaborazione mista, con progettisti interni ed esterni prevede un intervento in legno x-lam a basso impatto sia visivo, per salvaguardare il bosco e la edilizia circostante, sia per procedere nella sperimentazione di tecniche verdi e innovative. Si prevede di andare in gara di appalto entro il 2021.

Intanto – conclude – si sta procedendo alla verifica dell’area. Ne darò informazione in anteprima nella commissione scuola della Città metropolitana”.

