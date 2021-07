Vaccino anti-Covid, al via le prenotazioni junior per la fascia 12-16 anni con Pfizer

Regione Lazio – “A breve nel Lazio sarà possibile prenotare sul portale anche la fascia d’età 12-16 anni per la vaccinazione con Pfizer. Le prime somministrazioni potranno già essere fatte nella settimana tra il 18 e il 23 di luglio“. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità e integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato.

“Abbiamo convenuto con la Segretaria Regionale della Fimp medici pediatri Teresa Rongai – spiega l’Assessore – che in questa fase possono essere i pediatri a recarsi presso gli hub vaccinali, mentre viene confermato che dopo la metà di agosto partiranno le vaccinazioni anche nei loro studi. Questa decisione è stata possibile grazie all’operazione Delta, ovvero grazie alle anticipazioni dei richiami, nell’ambito delle disposizioni nazionali, che hanno reso disponibili dosi Pfizer per la fascia Junior. In questa fascia abbiamo fatto già oltre 50mila vaccinazioni e puntiamo ad arrivare al completamento prima dell’inizio del prossimo anno scolastico”.

