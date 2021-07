Assoluti atletica paralimpica, Legnante rientro da urlo nel peso: fa 15,25

Brescia – La grande attesa per gli Assoluti di Concesio è stata totalmente ripagata. Per celebrare l’ultimo importante appuntamento dell’atletica paralimpica prima delle Paralimpiadi di Tokyo, sono arrivati sei primati italiani e prestazioni di notevole fattura tecnica.

Su tutto però vince lo strepitoso rientro alle competizioni di Assunta Legnante. Dall’operazione al tendine di Achille risalente ad ottobre (leggi qui), ai lunghi mesi di stop e riabilitazione, al recente ritorno in pedana in allenamento, la bicampionessa paralimpica del getto del peso F11 manda un messaggio forte e chiaro alle avversarie che incontrerà ai Giochi giapponesi. La sua serie di lanci, iniziata con 13,35, va in progressione (13,67 – 14,71 – 14,93 – 14,92) fino ad assestarsi alla misura straordinaria di 15,25, con la quale conquista agilmente l’ennesimo titolo tricolore ed il primo posto del ranking mondiale stagionale.

La quattro volte oro iridato dice: “Sono felicissima di questo rientro e sono soddisfatta della misura che rispecchia perfettamente quanto sono riuscita a fare in allenamento. È stato certamente un percorso molto lungo, ho avuto buone sensazioni in pedana”.

