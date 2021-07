Fiumicino – “Continua l’opera dell’Assessorato ai Lavori Pubblici impegnato in questi giorni nelle operazioni di sfalcio dell’erba infestante (leggi qui). Oggi, 7 luglio 2021, sono iniziate le opere nel Nord del territorio di Fiumicino: siamo intervenuti in via del Campanile”. Lo dichiara in una nota stampa l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“Nelle prossime settimane – conclude Caroccia – partirà anche l’intervento finalizzato alla riasfaltatura di circa 4 chilometri di strada”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino