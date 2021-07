Fiumicino, riduzione Tari per le utenze non domestiche: al via le domande fino al 31 luglio

Fiumicino – “Come votato qualche giorno fa in Consiglio comunale, gli intestatari di utenze non domestiche (Und) avranno tempo fino al 31 luglio per richiedere alla Fiumicino Tributi le agevolazioni sul pagamento della Tari”. Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli.

“Il provvedimento – spiega – è rivolto a tutte le Und che abbiano registrato difficoltà economiche a causa della pandemia da covid-19 negli anni 2020 e 2021. Il decreto sostegni bis del Governo ha infatti stanziato dei fondi proprio per consentire ai Comuni di procedere alla riduzione tariffarie per le Und. Ne possono usufruire le UND chiuse per legge dai vari dpcm o ordinanze ministeriali, che dimostrino un fatturato -30% rispetto al 2019 o che comunque siano in regola con i pagamenti tari o ne abbiano chiesto la rateizzazione”.

“Il Comune di Fiumicino – prosegue Antonelli – ha circa 5000 utenze non domestiche che, se in possesso dei requisiti, potranno avanzare domanda di agevolazione al Comune. Ovviamente la scontistica (max 30% della tariffa applicata per il 2021) dipenderà dal numero di domande che arriveranno, dato che le agevolazioni in oggetto saranno accordate nel limite massimo delle somme previste dal decreto sostegni bis”.

Il bando, il modello di domanda e tutte le informazioni al link: http://www.fiumicinotributi.it/index.php/news-fiumicino-tributi/128-tari-entro-il-31-luglio-le-domande-di-agevolazione-per-le-utenze-non-domestiche.

