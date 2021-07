Formia – Nei giorni scorsi le frazioni collinari di Formia sono state interessate dalle attese operazioni di sfalciatura, ma stranamente Castellonorato non ha meritato questo necessario ma tardivo intervento messo in atto dall’amministrazione comunale. Da qui la convinzione, ulteriormente ribadita, da parte del coordinamento comunale della Lega di Formia, che in città esistano frazioni di serie A e quelle di serie B.

“Il borgo, tra i più belli, unici e suggestivi della provincia, ha bisogno di essere vissuto – afferma il gruppo Lega di Formia-. Invece, il degrado e l’incuria hanno raggiunto livelli assoluti”.

Il coordinamento della Lega ha accolto le preoccupazioni e le legittime aspettative dei residenti della zona, i quali lamentano l’incuria in cui versa l’entrata al belvedere, l’impossibilità di utilizzo, da parte dei bambini, dei due parchetti giochi: uno situato nella stessa area dove insiste il centro anziani e la scuola dell’Infanzia, e l’altro nei pressi di piazza Monte di Tripoli. Quest’ultimo presenta giochi ormai obsoleti e mai sostituiti negli ultimi anni, accanto ad una folta vegetazione sotto la quale, probabilmente, si nascondono animali ed insetti di ogni tipo. Un problema che desta molte preoccupazioni, poi, la strada che porta alla zona di recente di urbanizzazione delle nuove cooperative, che alterna tratti dissestati ad altri fatti solo di brecciolato. Una situazione che, di conseguenza, non permette un passaggio sicuro di auto e persone.

Il coordinamento comunale della Lega di Formia, producendo un eloquente dossier fotografico, ha rinnovato uno storico impegno a favore del rilancio della frazione più piccola di Formia e ora, come non mai, anticipa che sarà un’assoluta priorità programmatica e gestionale del candidato a sindaco Amato La Mura per garantire l’attenzione che merita questo tratto della fascia collinare di Formia. Lo farà con un auspicio che avrà concretezza nell’azione di governo del prossimo governo della città: “Bisogna progettare ed impegnarsi per migliorare la vita di questa frazione. È importante risollevarla dal degrado e dall’incuria in cui versano tanti e inestimabili tessuti urbani degradati di Formia. La nostra mission politico-amministrativa sarà quella di riportare dignità sociale proprio laddove ce n’è più bisogno”.

