Ostia – È accaduto nei primi di giugno: gli alunni della sezione musicale, in questo caso parliamo di alunni di 1°,2° e 3° Media di Flauto Traverso, dell’I.C. “A.Vivaldi” di Ostia, guidati e preparati dal loro Professore di Flauto, Gianfranco Titone, hanno ottenuto i migliori risultati al Concorso Musicale Nazionale “Città di Latina” organizzato dall’Associazione “I Giovani Filarmonici Pontini”, giunto alla sua Quinta Edizione.

L’Istituto ha totalizzato:

5 Primi classificati tra cui un Primo Assoluto(100/100), ottenuto da un alunno di 1° media con soli 8 mesi di studio alle spalle;

14 secondi classificati tra cui una alunna di 1° media, gli altri tutti di 2° e 3° media;

2 terzi classificati;

Al Concorso hanno partecipato 300 ragazze e ragazzi di ogni parte d’Italia. Per l’I.C.”A.Vivaldi”, genitori e alunni sono in festa, ma le sorprese non finiscono qui…

La commissione composta da musicisti Docenti di Conservatorio, Licei Musicali e Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, all’unanimità ha assegnato al prof. Titone un Diploma di Merito per i punteggi realizzati dagli alunni ed un Premio alla Didattica per la qualità dei suoi Discenti. Sorpreso, il prof ha ringraziato per gli inaspettati e lusinghieri Premi: “Il premio più importante, però – ha dichiarato Titone – è stato la gioia dei miei allievi che hanno ottenuto i riconoscimenti”.

(Il Faro online)