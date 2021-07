Infernetto, il centro di raccolta Ama di via Caines resterà aperto tutti i giorni: gli orari

Ostia – A partire da questo mese, i cittadini dell’Infernetto possono conferire tutti i giorni (domenica compresa) dalle ore 8:30 alle ore 13 :00 e dalle 14:30 alle 18:30 sfalci, potature e piccoli quantitativi di verde anche nell’area attrezzata di via Caines (prima aperta solo tre volte alla settimana), esattamente come accade già in quella di via Romani.

Un risultato reso possibile grazie al successo del servizio, utilizzato da un numero crescente di cittadini.

Maggiori quantità di verde possono essere invece consegnate gratuitamente presso alcuni centri di raccolta, ma l’accesso è comunque riservato alle sole utenze domestiche e non è quindi consentito l’ingresso a ditte, furgoni e camion.

I rami di Palma Phoenix affetti da punteruolo rosso non possono in ogni caso essere conferiti.

