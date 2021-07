Ladispoli, Piano Particolareggiato sull’Aurelia: pubblicato l’avviso per le osservazioni

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che a decorrere dal 6 luglio 2021 e per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi il “Piano Particolareggiato per insediamento produttivo commerciale in via Aurelia km 38,00” adottato ai sensi dell’articolo 4 della Legge regionale n.36/1987 con D.C.C. n.24 del 21.06.2021 è depositato a disposizione del pubblico, presso la segreteria dell’Area III Settore II Edilizia Privata del Comune di Ladispoli e sul sito web comunale al seguente indirizzo: clicca qui per andare all’indirizzo

La presentazione di osservazioni dovrà pertanto essere effettuata fino a 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, cioè entro il termine del 3 settembre 2021.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune mediante una delle seguenti modalità: presentazione direttamente all’Ufficio protocollo del comune nell’orario di apertura al pubblico; trasmissione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Ladispoli, Ufficio protocollo, Piazza Falcone n.1, 00055 Ladispoli (RM) (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante); invio mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC dell’Ufficio Protocollo comunediladispoli@certificazioneposta.it.

