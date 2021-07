L’appello di Catini: “Necessari punti di primo soccorso a Focene e Passoscuro”

Fiumicino – “Con la stagione balneare nel pieno dell’attività si pone la necessità di tutelare i cittadini e i bagnanti durante la stagione estiva soprattutto a Focene e Passoscuro dove non esistono punti di primo soccorso. Questa è una necessità che c’è stata più volte sottolineata dei cittadini tanto che personalmente ho raccolto delle sollecitazioni in merito così come anche la segreteria del presidente Mario Baccini ha ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti che in questo periodo affollano le nostre località balneari. Un tempo a Passoscuro il punto di primo soccorso esisteva ed è arrivato il momento di ripristinare questo servizio in modo efficiente e rapido perché serve ai cittadini”. Lo dichiara Massimiliano Catini, responsabile di Azione Fiumicino.