Lotto, la fortuna bacia il litorale pontino: vinti oltre 25 mila euro a Formia

Formia – Il Lotto premia il Lazio: nel concorso del 6 luglio, infatti, un giocatore di Formia, in provincia di Latina, riporta Agipronews, ha centrato una vincita da oltre 25mila euro, realizzata grazie a una giocata complessiva da 10 euro sui numeri 7-36-40-71 su tutte le ruote, che gli ha permesso di centrare sei ambi, quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 611 milioni dall’inizio dell’anno.

