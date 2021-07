Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo un inizio settimana climaticamente normale, le temperature sono destinate a salire rapidamente per effetto della una nuova ondata di caldo proveniente dall’Africa. Come sempre accade in questi casi, la calura sarà accompagnata da un aumento della concentrazione nell’aria delle polveri sottili provenienti dal deserto. Le maggiori concentrazioni saranno nei cieli del Centro Sud tra la giornata di giovedì e quella di venerdì quando i cieli, anche a causa delle velature potranno risultate biancastri. Per quanto riguarda le temperature ci aspettiamo valori ovunque sopra media con scarti anche di 10°C superiori alla norma al Sud. Il caldo sarà torrido nelle zone lontane dal mare, molto afoso lungo i litorali e nell’immediato entroterra costiero dove agiranno le brezze. il clou lo avremo mercoledì al Centro Nord e venerdì al Sud. Da giovedì primo calo termico al Nord a causa dei temporali e su parte del Centro, poi entro il weekend le temperature rientreranno quasi ovunque entro le medie del periodo.

METEO MERCOLEDÌ 07 GIUGNO: L’anticiclone africano conquista tutta l’Italia con caldo in ulteriore intensificazione, resta ancora parzialmente scoperto il settore alpino e prealpino centro occidentale dove sono attesi nuovi temporali, anche intensi soprattutto dalle ore centrali e verso sera. Nessun particolare disturbo sul resto della Penisola salvo che per il transito di qualche innocua velatura o stratificazione, più spessa sulla Sardegna. Nel dettaglio, al Nord sole prevalente, ma entro sera rovesci e temporali anche intensi su Alpi, Prealpi e Piemonte, specie settentrionale. Temperature in aumento, massime comprese tra 32 e 37. Al Centro, cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, qualche nube in Appennino al pomeriggio, ma senza piogge. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 37. Al Sud, cielo sereno su tutte le regioni e caldo in intensificazione sotto l’egida dell’anticiclone subtropicale. Temperature in lieve aumento ovunque, massime comprese tra 33 e 38.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: sulle regioni tirreniche continua ad affluire aria molto calda di origine subtropicale africana. Giornata stabile con sole prevalente, salvo il transito di velature o innocue nubi stratificate che andranno ad offuscare parzialmente i cieli, tra pomeriggio e sera, specie sul Lazio. Caldo intenso con punte fino a 36-38°C sulle vallate interne. Valori intorno ai 30-32°C in prossimità delle coste, con clima afoso. Attenzione al disagio fisiologico in netto incremento. Venti deboli in regime di brezza termica; locali rinforzi a moderato lungo le coste. Mari poco mossi.

Commento del previsore Lazio

Atteso un nuovo rinforzo dell’alta pressione africana tra martedì e giovedì, che darà il via a una intensa ondata di calore, con temperature che si porteranno fino a 37-39°C sulle vallate interne; afa alle stelle nelle ore serali specie nei grandi centri urbanizzati. Locale instabilità in transito tra Toscana ed Emilia nella notte a cavallo tra 8 e 9 luglio. Come linea di tendenza per il lungo termine possibile break con calo termico e instabilità al Centronord tra 13 e 16 luglio

Fonte: 3B Meteo