Fiumicino – La nuova darsena di Fiumicino sarà pedonalizzata. Partiamo da questo punto, che rappresenta una vera svolta nella gestione dell’area su viale Traiano. Non più file di parcheggi (che saranno spostati su piazzale Mediterraneo) ma un elegante selciato che ospiterà una serie di fontanelle con giochi d’acqua).

E’ una parte del progetto che sta negli uffici dell’assessore ai lavori pubblici, Angelo Caroccia, e che vede una più generale risistemazione della viabilità, sia per la darsena sia per il lungomare della Salute.

Foto 2 di 2



Diciamolo subito: i tempi non saranno brevi. Va prioritariamente completato l’iter delle autorizzazioni paesaggistiche, quelle della Sovrintendenza e quelle portuali; poi va acceso un mutuo, fatta la gara, aggiudicata e, infine, i lavori veri e propri.

Ma è interessante sapere cosa l’Amministrazione abbia in mente per quel quadrante della città, dirimpettaio di via Torre Clementina, troppo spesso abbandonato a se stesso e, oggettivamente, relegato fino a oggi a movida “di riserva”.

Dicevamo area pedonale, sulla piazza che guarda alla darsena stessa. La viabilità tornerà a due sensi di marcia, “rubando” un po’ di spazio alla piazza stessa. Questo per permettere di allargare il marciapiede davanti alle attività commerciali (bar-gelateria, ristoranti, pub, negozi) e lasciare i tanto efficaci dehors (spazi all’aperto dove poter sistemare i tavolini per le consumazioni).

Un progetto che già oggi vede applausi e critiche, e che non mancherà di essere esaminato nel corso del tempo che ci vorrà per la realizzazione. Non a tutti piace il fatto che la strada passi in mezzo tra area pedonale e dehors, con gli attraversamenti pedonali. Altri esprimono perplessità sulla mancanza di parcheggi. altri ancora sul doppio senso di circolazione. Ma il fatto che si stia pensando alla sistemazione di questa parte di città è di per sé un fatto epocale, al netto delle perplessità.

Anche il lungomare della Salute subirà un restyling. Oltre a quello già in atto con piazzole dedicate ad attività particolari, alla fine è prevista una rotonda che faciliterà lo sbocco verso Ostia o il centro di Fiumicino, a seconda di quale direzione verrà scelta dall’automobilista.

“Il tutto – spiega l’assessore Caroccia – per riqualificare l’intero quadrante, sistemando la viabilità ma consentendo quegli spazi pedonali indispensabili per creare le opportunità di lavoro per le varie attività”.

I progetti che Il Faro online presenta sono sostanzialmente corretti, anche se piccole modifiche (soprattutto rispetto al disegno degli spazi) sono in corso d’opera. Ripetiamo: ci vorrà tempo, ma già il fatto che il recupero e restyling della darsena e del lungomare siano entrati nell’agenda politica è un buon segnale.

