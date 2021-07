Olimpiadi, Jessica Springsteen nelle gare di equitazione: “Dico grazie a papà Bruce”

"E' un sogno che inseguo da quando ho memoria e ora è raggiunto". Esulta così, sui suoi social, Jessica Springsteen, figlia del 'Boss' della musica mondiale selezionata nel team Usa di equitazione per Tokyo 2020.

Sarà la prima Olimpiade per la cavallerizza che a Londra 2012 era riserva ed ènata dall'amore tra Bruce e la cantante Patti Scialfa.

Jessica, numero 27 del ranking mondiale, farà parte di una squadra di quattro atleti che competeranno nel salto a ostacoli, e gareggerà su Don Juan, stallone belga di 12 anni.

"Gratitudine infinita per il mio team, i miei amici e la mia famiglia per avermi aiutato a realizzare tutto questo", il messaggio postato dall'atleta. "Rotta su Tokyo! E non c'è cavallo al mondo con cui preferirei fare questo viaggio". (Ansa)

