Ostia – Un uomo è stato investito intorno alle ore 23 di oggi, mercoledì 7 luglio, all’altezza della Rotonda di Ostia.

L’auto che ha investito il pedone proveniva dalla Colombo e si stava immettendo sulla carreggiata di destra del lungomare Lutazio Catulo. Proprio lì, all’altezza dell’attraversamento pedonale, ha investito l’uomo.

Il pedone è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza accorsa sul posto, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Presenti sul posto anche i poliziotti del X Distretto Lido e gli agenti del X Gruppo Mare, che stanno effettuando i rilievi del sinistro e gestendo il traffico, al momento bloccato in quel tratto.

Notizia in aggiornamento…

