Ostia, rapina al bancomat: pugni e minacce per farsi dare i soldi appena ritirati

Ostia – E’ successo nella notte di domenica 4 luglio a Ostia Lido: un 28enne che aveva appena prelevato al bancomat è stato avvicinato da un uomo che prima gli aveva chiesto aiuto o dei soldi poi, al suo rifiuto, gli ha sferrato un pugno sul volto.

Riuscita a divincolarsi, la vittima ha acceso il motore dell’auto e ha contattato il 112. Ad intervenire a seguito della segnalazione per la tentata rapina, una pattuglia del X Distretto Lido di Roma diretto da Antonino Mendolia.

I poliziotti, grazie al riconoscimento da parte della stessa vittima del responsabile dell’aggressione, hanno bloccato immediatamente l’uomo sul Lungomare Paolo Toscanelli.

L’uomo, un 34enne con a carico numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

