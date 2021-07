Santa Severa: un weekend di eventi da non perdere

Santa Marinella – Il 9 e 10 luglio tornano sul palco del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, gli appuntamenti del weekend a cura dell’Associazione Culturale Zip Zone, selezionata attraverso avviso pubblico per l’animazione del venerdì e sabato.

Il programma rientra nell’ambito di “Vivi il Castello delle Meraviglie”: il cartellone di eventi estivi promosso dalla Regione Lazio e organizzato dalla società regionale LAZIOcrea che proseguirà fino al 26 settembre.

Dopo la splendida inaugurazione della scorsa settimana con le esibizioni di Nada, Vazzanikki e Scomodo Bang!Band, appuntamento venerdì 9 luglio, dalle 18.30 con il Dj Set ad accesso gratuito di Delphi nell’area bar; a seguire, le visionarie e irriverenti comiche di Ugo on the road, squadra di stand up comedy sempre più conosciuta e apprezzata nella Capitale, composta da Betta Cianchini, Cristiana Vaccaro, Annalisa Dianti Cordone, Cristina Pellegrino e Chiara Becchimanzi, che con il loro spettacolo ironico e multiforme alterneranno monologhi, racconti e satira e per una durata massima di 8 minuti per ciascun act.

Sabato 10 alle 21 invece le porte del Castello si apriranno per l’amatissima cantante vincitrice di Amici e concorrente dell’ultimo Festival di Sanremo Gaia, che dopo il grande successo del singolo con il cantante americano Sean Paul, arriva a Santa Severa con il suo “Finalmente in Tour”.

Sarà possibile accedere liberamente all’area ristoro, dove rilassarsi prendendo un aperitivo all’ombra del Castello o mangiare una pizza al fresco in attesa che si accendano le luci del palco, fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

I biglietti per entrambi gli spettacoli sono acquistabili presso la biglietteria del Castello tutti i giorni negli orari di apertura e nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/events/teatro/4776/ugo-on-the-road

