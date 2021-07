Ardea, FdI: “L’Amministrazione ha dimenticato il Turismo e tutte le attività dell’indotto”

Ardea – “La stagione turistica italiana è ripartita grazie alle riaperture previste dal governo Draghi ed i cittadini italiani hanno deciso di rimanere fortunatamente in Italia. Le loro vacanze italiane saranno un primo passo del rilancio economico del settore turistico nazionale. Ma cosa ha fatto l’amministrazione Comunale di Ardea originariamente M5S, ad oggi M5S e PD, per rilanciare la cittadina turistico balneare?”. Così in una nota Fratelli d’Italia Ardea Dipartimento Turismo.

“Praticamente il nulla assoluto – prosegue FdI -, un’assenza di programmazione e strategia hanno portato oggi al nostro territorio con una importante e fortissima vocazione turistica a registrare nessun cambiamento dal 2017. Eppure pensandoci bene qualcosa è stato fatto, cioè riportare una discarica abusiva ed un centro raccolta rifiuti ingombranti e sfalci-potature proprio di fronte agli scavi archeologici di ‘Castrum Inui’. Discariche abusive che oltre a non essere state mai rimosse dall’amministrazione comunale, si trasformano spesso in roghi dolosi con dispersione di diossina”.

“Per non parlare della manutenzione stradale che è ormai ai minimi storici e ciò rende Ardea una cittadina nota anche per le sue ‘buche’ ed il suo limite di velocità di 30 km/h. Il turismo nel 2021, secondo le elaborazioni Istat, rappresenta un valore aggiunto, genera grazie attività turistiche Italiane, un ammontare di oltre 90 miliardi di euro l’anno, circa il 6 per cento del Pil”.

“Se si considerano poi tutte le altre attività dell’indotto – conclude il partito -, questa percentuale si raddoppia, passando al 13 per cento del Pi. Occasione persa per i cittadini e per tutte le attività turistiche e commerciali che oltre alla beffa della pandemia hanno visto con i loro occhi come l’incapacità della politica M5S e PD di Ardea abbia ampliato i danni della crisi economica e dell’assenza di una programmazione turistica”.

