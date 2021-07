Civitavecchia – Torna anche quest’anno la rassegna teatrale “Dal Mito alla Storia” organizzata dalla Pro Loco cittadina presso l’area archeologica delle Terme Taurine. La rassegna, che avrà come tema la mitologia e la grande letteratura in chiave moderna, è finanziata dall’Enel come main sponsor e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia.

Tre le rappresentazioni previste sotto la direzione artistica di Gino Saladini che si avvicenderanno sul palco delle Terme Taurine. Si inizierà con “Gli Dei dell’Olimpo” in scena sabato 10 luglio alle ore 21,30 di e con Roberto Fiorentini e Carla Celani. Le coreografie sono di Elisabetta Senni e le video scenografie di Ettore Saladini. Sul palco il Dj Carlo Taviani.

Venerdì 16 e sabato 17 sempre alle 21,30 “Don Chisciotte 2.0” di e con Gino Saladini, Fabio Angeloni, Roberto Fiorentini e Delfina Angeloni. Video scenografie di Ettore Saladini e per la parte musicale Marco Manovelli, Anthony Caruana, Ermanno Pizzardi, Gino Fedeli, Massimo Pelo, Fabio Pizzardi. Le coreografie sono di Desiree Benevieri.

Venerdì 23 e sabato 24 chiuderà la rassegna “700 anni d’Inferno” di Francesco Angeloni e adattamento di Laura Angeloni e aiuto regia di Chiara Barbera ed Eleonora Piermarocchi. In scena Marco Paniccia, Daniele Barbera e la Compagnia Avanzi di Scena e le comparse della Pro Loco di Civitavecchia. Le coreografie sono firmate da Art Factory di Laura Farina.

Le scenografie e i costumi dell’intera rassegna sono della Pro Loco di Civitavecchia interamente realizzati dalla costumista Angela Tedesco. “L’iniziativa ha la duplice finalità. – sostiene la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – puntare fortemente sulla cultura quale ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle comunità e dei territori e nello stesso tempo proseguire nelle azioni di valorizzazione del sito archeologico delle Terme Taurine, cornice ideale, tra l’altro, per questo tipo di manifestazioni”.

Per info e prenotazione obbligatoria chiamare il n. 3383279798 anche WhatsApp, oppure tramite mail a prolocolocivitavecchia@gmail.com

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia