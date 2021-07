Concorsi truccati all’Asl di Latina, sospensione “cautelare” per 6 dipendenti

Latina – Il direttore generale dell’Asl di Latina, Silvia Cavalli, ha disposto con deliberazione la sospensione cautelare di 6 dipendenti dell’Azienda sanitaria locale.

Un provvedimento che la dirigente ha pubblicato sull’albo pretorio dell’Asl, dovuta probabilmente ad accertamenti che stanno coinvolgendo direttamente anche i 6 impiegati dell’Asl, specificando che si tratta di una misura cautelare conseguente alle indagini in corso sui concorsi truccati (leggi qui).

Inchiesta quest’ultima a seguito della quale solo quale giorno fa, il 1 luglio, la Guardia di Finanza e la Mobile di Latina hanno dato seguito a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a firma del Gip Giuseppe Cario nei confronti di un dirigente dell’Azienda sanitaria e di un noto esponente politico. E proprio oggi questi ultimi dovranno comparire davanti al magistrato per essere sentiti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

