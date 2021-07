Consiglio Comunale di Fiumicino: le proposte di Crescere Insieme

Fiumicino – “Domani, venerdì 9 luglio 2021, si andrà in aula per il Consiglio Comunale. Tra i vari punti portati in discussione, la lista civica Crescere Insieme presenterà una mozione, che ha per oggetto la “Messa in sicurezza di via Arturo Pompeati Luchini”, priva di illuminazione e caratterizzata da una forte velocità veicolare”. Così in una nota, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“In aula, inoltre, – spiega il Capogruppo – Crescere Insieme presenterà al Sindaco quattro interrogazioni a risposta immediata che riguardano quattro punti fondamentali per tutta la collettività ed il territorio:

la prima, chiede risposte in merito alla viabilità di Passoscuro, che ha subito cambiamenti in seguito alla realizzazione della pista ciclabile, la quale sta creando molti disagi ai residenti per la mancanza di parcheggi;

la seconda interrogazione riguarda i vincoli che ancora incombono su Isola Sacra e la mancanza di notizie su a che punto sia la discussione;

la terza, chiede di sapere quali interventi siano stati effettuati per mettere in sicurezza Valle Coppa che, precisamente su via Ploaghe, registra inondamenti di acqua e fango a cause delle forti piogge che stanno facendo cedere il manto stradale;

l’ultima interrogazione riguarda, invece, la carenza d’acqua nel Nord del territorio per tutta la durata dei mesi estivi, con cui chiedo a che punto siano i lavori per la risoluzione di tale grave problematica.

Per tutti i cittadini interessati alla discussione, sarà possibile seguire il Consiglio Comunale in streaming sui canali social del Comune di Fiumicino. Per chi non vuole o non potrebbe collegarsi, vi terremo aggiornati sull’andamento della discussione su quanto sarà deciso al termine.

