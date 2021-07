Estate 2021 al Circeo: San Felice punta su turismo e buon cibo

San Felice Circeo – La rassegna estiva Mediterranea – la civiltà blu, promossa dall’Associazione Amor per Circeo entra nel vivo con la serata “Sì viaggiare: nuove mete per turismo e ristorazione”.

Tra gli ospiti: Gian Marco Centinaio, Sottosegretario Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali); Dominga Cotarella, Direttore Vendite e Marketing Famiglia Cotarella; Ivana Jelinic, Presidente Fiavet; Leonardo Massa, Country Manager Italia MSC Crociere; Ermando Mennella, Presidente Federalberghi Isole Minori; Gianfranco Vissani, Chef e ristoratore. Conduce Andrea

Pancani, Vicedirettore del TG La7.

Può l’azzeramento provocato dal Covid rappresentare un’occasione di rilancio e cambiamento per il settore turismo e ristorazione? Come rinascere dalle ceneri del Covid superando di slancio le difficoltà che bloccavano il settore nel pre-pandemia? Come valorizzare, in sicurezza, il patrimonio eccezionale del nostro Paese?

Questi alcuni dei temi che saranno affrontati nella serata di sabato 10 luglio alle 20 nella splendida cornice di Vigna La Corte a San Felice Circeo.

L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e sul sito di Amor per Circeo https://amorpercirceo.com e sul sito https://micromegas.com.

Il programma completo della rassegna è consultabile su https://amorpercirceo.com

