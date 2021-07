Eurojunior di nuoto, Benny Pilato è oro nei 50 rana: “Molto felice”

Roma – Mentre sono in svolgimento le gare del pomeriggio di oggi, ancora restano nella memoria le medaglie vinte ieri agli Europei Juniores di nuoto. Dopo il Sette Colli, lo Stadio del Nuoto di Roma prosegue a brillare di successi azzurri. Lo fa con i giovani del nuoto, che vinceranno domani, ciò che nel presente i grandi nuotatori stanno costruendo nello sport acquatico vincente italiano. In partenza per le Olimpiadi. E tra chi vince ancora prima di Tokyo, c’è ancora lei.

Benedetta Pilato si mette al collo il secondo oro di carriera degli Europei Juniores. Ieri sera ha vinto su tutte le avversarie nei suoi meravigliosi 50 metri rana: “Sono contenta per me e per la squadra – dice, come riportato dal sito ufficiale della Federnuoto – la Nazionale juniores ha tanti giovani emergenti competitivi ed è un gruppo molto unito”. Registra 30”13 in tabellone, senza grandi record. Ma bissa il successo personale del 2019, mentre in palmares stringe nel cuore l’oro di Budapest nella categoria senior.

E’ la quinta medaglia nei 50 rana per la primatista mondiale, la quarta d’oro dal 2019. Detiene il primato di 29”30 in vasca. E non l’unica a salire sul podio. Lo fa anche la velocista Giulia Vetrano che conquista il bronzo negli 800 stile libero con il record personale di 8’35”84. Anche lei è in partenza per le Olimpiadi. Sarà la più giovane della delegazione tricolore: “Mi sono migliorata di cinque secondi ma pensavo di scendere ancora di più. In acqua ho ritrovato la mia avversaria di due anni fa a Burgas in Coppa Comen, dove lei aveva vinto ed io arrivai seconda. Tra dieci giorni parto per Tokyo e spero che la 4×200 si qualifichi per la finale”. Ha 15 anni l’azzurra ed è appassionata di libri gialli e musica in generale.

Il grande finale di ieri è stato onorato dalla staffetta maschile della 4×100 stile libero mista. Con 3’31”70 davanti all’Ungheria (3’31”85) e alle spalle della Russia (3’29”71), gli azzurri hanno vinto l’argento europeo. Matteo Oppioli nuota la prima frazione in 50”25 eguagliando il primato personale: “Sono molto soddisfatto perché ho confermato il crono nuotato in semifinale”. Con lui sorride anche Davide Dalla Costa, che chiude la seconda frazione in 49”12: “Per molti è il primo Europeo juniores – dice sul sito della Federnuoto – erano due anni che non facevamo una staffetta. Nel gruppo c’è grande affiatamento”. Matilde Biagiotti e Viola Petrini in terza e quarta rispettivamente in 56”07 e 56”26 esprimono la loro soddisfazione: “Ho accusato un po’ di stanchezza dopo la precedente finale. Conquistare la medaglia è una doppia soddisfazione” dice Matilde, “sono contentissima, perché sono la prima del gruppo. E’ la mia prima medaglia internazionale ed è bellissimo” conclude Viola.

(foto@ di Andrea Masini / DBM)

Il Faro on line – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport