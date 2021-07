Formia, alla guida di un’auto con hashish e marijuana: denunciato 22enne

Formia – Scoperto alla guida di un’auto con hashish e marijuana. E’ successo a Formia, nel pomeriggio di ieri, quando i Poliziotti nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un ragazzo di 22 anni già noto per precedenti violazioni della relativa legislazione.

Il giovane, fermato mentre era alla guida della propria autovettura, nel corso del controllo veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marjuana, di un bilancino di precisione e di materiale utile al confezionamento delle dosi.

Successivamente la perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire un ulteriore bilancino di precisione e altra sostanza stupefacente risultata poi essere del tipo marjuana e hashish. Complessivamente sono stati sequestrati grammi 16 di marjuana e altrettanti grammi di hashish. Il giovane veniva pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

