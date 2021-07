Il Papa nomina il cardinal Hollerich relatore generale del prossimo Sinodo dei Vescovi

Città del Vaticano – “Il Santo Padre ha nominato Relatore Generale della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi l’Em.mo Card. Jean-Claude Hollerich, S.I., Arcivescovo di Luxembourg”. Lo fa sapere, in una nota, la Santa Sede.

Sua Eminenza Card. Hollerich parteciperà alle riunioni del Consiglio Ordinario di preparazione alla prossima assemblea Ordinaria sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.

Quali saranno le sue funzioni? Secondo l’articolo 13 dell’Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull’attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, il Relatore Generale

“tiene una Relazione all’inizio dell’Assemblea del Sinodo, per esporre la materia da trattare, illustrare il Documento di lavoro e precisare i punti su cui verterà la discussione. Tale Relazione dovrà pervenire al Segretario Generale con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’Assemblea del Sinodo.

Durante i lavori assembleari, il Relatore Generale presiede alla preparazione del Documento finale da sottoporre all’approvazione dei Padri e lo presenta in Congregazione Generale. Se le circostanze lo suggeriscono, il Relatore Generale tiene altre comunicazioni durante lo svolgimento dei lavori assembleari, per riassumere gli argomenti emersi dal dibattito in Aula, chiarire alcuni punti, illustrare i progressi nell’elaborazione del Documento finale. Sciolta l’Assemblea, cessa la funzione del Relatore Generale”.

