Maccarese, un weekend di appuntamenti da non perdere alla Biblioteca dei Piccoli

Fiumicino – Sarà un weekend ricco di appuntamenti da non perdere quello organizzato dalla Biblioteca dei Piccoli di Maccarese nell’ambito della rassegna FIUMICINO ESTATE DEI BAMBINI 2021 presso la corte della Casa della Partecipazione a Maccarese (via del Buttero). Gli eventi prevedono un ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email bibliodeipiccoli.10anni@gmail.com .

Sabato 10 luglio 2021 ore 18.30: Una notte stellata – a cura di Raccontarte-Apertaparentesi https://fb.me/e/2oFZGpKB9

La notte sorprende un Theo Van Gogh bambino impaurito da un brutto sogno, ma suo fratello Vincent, mostrandogli le meraviglie del cielo stellato, lo tranquillizzerà e lo ricondurrà a letto. Una storia in rima baciata che conduce il lettore all’interno di una delle opere d’arte più celebri al mondo, seguendo l’artista mentre ne racconta i dettagli. A seguire laboratorio artistico a tema per i bambini presenti.

Età consigliata: 4 -10 anni; per i bimbi al di sotto dei 4 anni è richiesto il supporto dell’adulto accompagnatore

Domenica 11 luglio 2021 ore 18.30: EFESTO – a cura di Divisoperzero https://fb.me/e/Wge8qP9D

Spettacolo di burattini e narrazione.

Un antico mito racconta che ad ognuno di noi, prima di nascere, viene mostrata un’immagine che sarà la guida per la nostra vita futura. A qualcuno viene mostrato un fiore e quello vivrà tutta la vita senza mai smettere di pensare ai fiori; a qualcun altro un pianoforte, e quello diventerà un grande musicista. Ad Efesto, venne mostrata l’immagine di due mani e lui, per tutta la vita (e la vita di un dio è piuttosto lunga) le usò per costruire ogni genere di meraviglia.

In scena, una piccola baracca sarà la tela su cui disegnare i destini degli uomini, ma sarà anche il monte Olimpo e il vulcano Etna e tutto intorno compariranno i personaggi e le mirabolanti invenzioni del dio del fuoco. Questa storia parla di un dio artigiano che ricerca ovunque la propria felicità per poi trovarla dove non si aspettava: al punto di partenza!

Età consigliata: dai 4 anni

