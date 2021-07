Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’espansione pressoché completa dell’anticiclone sub tropicale sul territorio italiano sancisce l’inizio della fase più calda, nel corso delle prossime ore e dei prossimi due giorni sarà un ulteriore crescendo delle temperature soprattutto al Centro Sud con valori che potranno localmente toccare o superare i 40°C. Situazione diversa al Nord dove l’apice si toccherà in giornata, poiché l’avvio di una fase di instabilità, anche diffusa giovedì porterà ad un graduale ridimensionamento delle temperature. Il calo termico destinato al Nord si trasferirà poi anche al Centro Sud ma non rientreremo pienamente nella normalità, inoltre i modelli propongono una nuova fiammata africana nella nuova settimana, ma di questo avremo modo di riparlarne. Vediamo i valori attesi fino a sabato.

METEO GIOVEDÌ 08 LUGLIO. il transito di un fronte temporalesco determina una prima diminuzione al Nord con valori che tornano nella media al Nordovest e un calo termico dalla sera anche altrove ma con massime ancora sopra media su Triveneto ed Emilia Romagna. Si abbassano le massime anche sulla Toscana, in parte anche Lazio e Sardegna. Resiste caldo intenso lungo l’Adriatico centrale e su tutto il Sud con punte anche superiori ai 40°C sul Tavoliere e fino a 39°C o persino 40°C sulle interne della Calabria e della Sicilia. Caldo anche di sera e di notte con afa localmente opprimente nelle grandi città del Centro Sud e parte del Nord. Nel dettaglio, al Nord rovesci e temporali anche forti in arrivo, specie tra pomeriggio e sera, da Ovest verso Est; rischio locali grandinate e nubifragi. Più coinvolti i settori a nord del Po. Temperature in calo, massime tra 28 e 33. Al Centro, nuvoloso per nubi alte e stratiformi con piovaschi sparsi su tutte le regioni, specie al pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 34 e 37, afa elevata. Al Sud, stabile e soleggiato con al più innocue nubi alte di passaggio. Temperature in ascesa, massime tra 35 e 40, afa elevata.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: alta pressione africana che raggiunge il suo picco tra Toscana, Umbria e Lazio. Ondata di calore che determinerà afa in ulteriore aumento specie dal tardo pomeriggio, nonché un disagio fisiologico rilevante per le categorie più sensibili. Cieli però offuscati dal transito di nubi alte spesso compatte associate a locali e brevi spunti piovosi al mattino tra Toscana, Umbria e medio-alto Lazio e di nuovo nel pomeriggio su Toscana interna (dove non si escludono locali e brevi rovesci sui settori settentrionali) e possibili isolate piogge deboli su Lazio e Umbria. Picchi massimi di 35-38°C nelle valli interne, specie tra ternano, cassinate e frusinate, mentre le massime su Toscana e alto Lazio non andranno oltre i 32-35°C complice la nuvolosità, ma il clima risulterà comunque molto caldo e particolarmente afoso; minime alte sia sulle coste che in medio-alta collina. Ventilazione da Sud-Sudovest, a tratti moderata. Mari poco mossi.

Commento del previsore Lazio

Atteso un rinforzo dell’alta pressione africana tra mercoledì e giovedì, che darà il via ad una intensa ondata di calore, con temperature che si porteranno fino a 35-38°C sulle vallate interne; afa alle stelle nelle ore serali specie nei grandi centri urbanizzati. Tuttavia giovedì è previsto il transito di nuvolosità medio-alta anche compatta, che andrà ad offuscare i cieli delle regioni centrali tirreniche; locali e brevi spunti piovosi non esclusi al mattino, tra medio-alto Lazio, Umbria e Toscana, poi di nuovo nel pomeriggio con possibili precipitazioni locali ed in prevalenza deboli, che potranno interessare anche il basso Lazio. Possibili brevi rovesci o isolati spunti temporaleschi sui settori nord della Toscana nel pomeriggio. Venerdì di bel tempo con caldo leggermente attenuato sulla Toscana. Seguirà un weekend soleggiato, con clima caldo specie sulle vallate interne tra Umbria e Lazio. Come linea di tendenza per il lungo termine possibile break con calo termico e instabilità al Centronord tra 13 e 16 luglio.

