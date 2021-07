Pomezia, autocisterna piena di cherosene si ribalta su via Pratica di Mare

Pomezia – Un’autocisterna piena di cherosene si è ribaltata su via Pratica di Mare, all’altezza di Castel Romano. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi 8 luglio all’altezza di via De La Comunella. L’autocisterna trasportava cherosene e pare fosse diretta all’aeroporto militare di Pratica di Mare.

Secondo una prima ricostruzione, la motrice del veicolo è finita fuori strada in una cunetta, mentre il resto del mezzo pesante si è ribaltato su un lato, occupando l’intera carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pomezia per mettere in sicurezza la zona. Il veicolo sarà svuotato del carburante e poi rimosso dalla carreggiata.

Al momento il traffico è in tilt su via Pratica di Mare e sulla Pontina, si registrano code in entrambi i sensi di marcia. Sono state chiuse le uscite per Pratica di Mare della SS148 “Pontina”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 20,700. Sul posto è intervenuto il personale Anas al fine di ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

