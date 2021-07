Roma, tenta di suicidarsi dal ponte Sublicio: 25enne salvato dalla Polizia Locale

Roma – Era in servizio di controllo sul Lungotevere, all’altezza di Ponte Sublicio, la pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Centro , ex Trevi, che questa mattina, intorno le ore 9,00, ha avvistato una persona che ciondolava seduto sul parapetto, rivolto verso il fiume Tevere.

Compreso l’intento dell’uomo, gli agenti sono scesi immediatamente dal veicolo di servizio, avvicinandosi a lui con cautela per evitare gesti improvvisi. Gli operanti hanno iniziato a parlare con il giovane, poco più che ventenne, cercando di rassicurarlo e, dopo vari tentativi di farlo desistere dal tentativo di lanciarsi nel fiume, sono riusciti a trarlo in salvo con una manovra di soccorso, che ha consentito di metterlo in sicurezza verso la parte interna del Ponte.

Il ragazzo, è stato poi affidato a personale medico, prontamente allertato dai caschi bianchi, ed è stato accompagnato all’ospedale Santo Spirito per le cure del caso.

