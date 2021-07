Terracina, riduzione Tari per le attività produttive: al via le domande fino al 31 luglio

Terracina – Da oggi 8 luglio sono presenti sul sito internet comunale l’avviso e il modulo per presentare l’istanza per richiedere l’agevolazione Tari per le attività produttive che ne hanno diritto.

Oltre al formato digitale, per chi volesse, può ritirare la modulistica in formato cartaceo direttamente presso l’ingresso del Dipartimento Finanziario in via Sarti. Gli orari di apertura sono i seguenti: Lunedì e Mercoledì dalle ore 11 alle 13:45, il Giovedì dalle 16 alle 18.

Le istanze vanno inviate all’indirizzo pec posta@pec.comune.terracina.lt.it oppure alla e-mail tributi@comune.terracina.lt.it .

