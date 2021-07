A spasso per Acilia con 21 dosi di hashish in tasca: arrestato giovane pusher

Ostia – Nel corso di uno dei molteplici servizi di controllo pianificati sul territorio, i Carabinieri della Stazione di Acilia hanno fermato in strada, nel pomeriggio di ieri, un giovanissimo romano che girovagava in largo Archiloco. Il fare estremamente nervoso del giovane ha fatto nascere nei Carabinieri dei sospetti che l’ha indotti a perquisirlo; all’esito dell’operazione sono state trovate 21 dosi di hashish e varie banconote, ritenuto provento dell’attività illecita; la successiva ispezione della sua abitazione ha consentito di scovare tutto l’occorrente per la pesa e il partizionamento della droga. Il pusher è stato immediatamente arrestato, mentre lo stupefacente e il danaro sono stati sequestrati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

