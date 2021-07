A spasso per Latina con un tir carico di ragazzi per festeggiare l’Italia: multato

Latina – In occasione dei festeggiamenti per l’approdo dell’Italia in finale agli Europei di calcio, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi anche a Latina centinaia di persone si sono riversate nelle vie del centro, in particolare in piazza del Popolo.

Intorno all’una di notte ha destato particolare scalpore l’arrivo, da via Emanuele Filiberto, di un grosso autoarticolato che trasportava nei cassoni decine e decine di persone, tra cui molti giovanissimi, ammassate ed in festa per l’esito della partita.

La Digos ha individuato il conducente, un 50enne del capoluogo, e nei suoi confronti la Polizia Stradale ha elevato contravvenzioni per un importo pari a circa 300 euro, oltre alla decurtazione di alcuni punti dalla patente di guida ed alla sospensione della carta di circolazione del mezzo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

