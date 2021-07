Crostata arrotolata con pasta frolla: un dolce prelibato, “light” e veloce

Cucina e Sapori – La crostata è uno dei dolci tradizionali per eccellenza composto da una base di pasta frolla e ricoperto con confettura, crema o frutta fresca, con l’aggiunta di sottili strisce di pasta frolla intrecciate. Le guarnizioni più diffuse per la crostata, oltre alla confettura, sono la crema pasticcera, la ricotta e la crema di cioccolato come la nutella. È un dolce tipicamente consumato durante la colazione all’italiana, preparato in casa. Esiste, però, un modo divertente e originale di proporre la crostata, senza perdere il gusto e la bontà della classica ricetta: la crostata arrotolata con pasta frolla, un dolce “light” e veloce da preparare.

Crostata arrotolata con pasta frolla

Ingredienti:

250g farina 00

65g acqua

60g olio di semi

80g zucchero di canna

5g lievito in polvere vanigliato

1 pizzico di sale

Aroma di vaniglia

Confettura a piacimento quanto basta (Per i più golosi può essere sostituita dalla crema di nocciole)

Procedimento:

Mescolare od agitare in un barattolo acqua, olio, zucchero, un pizzico di sale e l’aroma di vaniglia. Versare il composto liquido nella farina setacciata assieme al lievito. Impastare per amalgamare il tutto fino a formare un panetto morbido, ma compatto. Stendere la frolla con un mattarello leggermente infarinato e ricavare delle strisce larghe 5 centimetri. Cospargere le strisce di confettura ed arrotoliamo la prima striscia ponendola poi in posizione verticale al centro di una tortiera rivestita da carta forno.

Piano piano iniziare ad avvolgere il primo “rotolino” con le altre strisce di frolla fino a creare una serie di cerchi concentrici. L’impasto non dovrà mai toccare il bordo della tortiera in quanto aumenterà di volume in cottura. Cuocere a 180° forno statico (170° ventilato) per 40 minuti.

